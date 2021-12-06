花蓮縣政府代理秘書長張逸華回應，路祭預算案完成二讀，按議事規則不能撤回，縣府會在春節前，請宗教界人士和地方鄉親溝通，若無法取得共識，縣府春節後即會辦理追減。（羅亦晽攝）

花蓮縣議會3日進行縣府明年度總預算二、三讀，通過民政處編列1800萬元，預計在台8、台9及台11線起壇路祭超渡亡魂，引起全國譁然。花蓮縣政府今在縣議會表示，春節前會請宗教界人士和民眾溝通，屆時若無法取得共識，春節後即會辦理追減預算。

花蓮縣政府因今年0402太魯閣號案，加上地震連連，宗教界人士建議縣府超渡亡魂讓合境平安，因此編列1800萬元，預計在台8線、台9線及台11線，請法師或陣頭做法事，藉以「壓煞，防抓交替」，縣議會24名議員中，16人舉手同意路祭預算通過二讀。

路祭預算案通過後，縣議員楊華美在臉書痛批，「宗教禮俗需要花這麼多錢來辦大型活動，這到底是為了淨化人心還是取悅選票？」，縣議員張美慧則認為，「花蓮縣政府無視社會觀感、不顧縣民的怒火、不思檢討荒謬的預算金額，還以虛浮的字句，包裝浪費公帑的行徑。」

相關新聞在網路各處持續發酵，引起全國關注，有網友痛批「民間信仰自己的事怎麼動用國家公款！縣政府怎了？？？」、也有網友自嘲，「官員說淨化人心，哇！原來幸福花蓮的我們，人心糟到要花七千多萬，光是路祭要花1800萬元！」、「花蓮縣以後就辦法師會報來取代道安會報好了！！」

縣府昨深夜發表聲明，說明編列路祭預算的緣由，強調「如今各界對路祭有不同聲音，花蓮縣政府十分尊重，也顯示尚未達共識階段，有待繼續溝通取得共議後再議之必要，同時對於支持的民眾、宗教界人士、議員先進、愛鄉愛土的鄉親，花蓮縣政府表達誠摰的感謝。」

縣議員莊枝財今在縣議會二、三讀會痛批，縣府經費預算在二讀前可撤案，二讀通過不能撤案，路祭預算案上周通過後，引起全國譁然，媒體排山倒海地報導，縣府感到壓力，所以不斷發新聞稿，甚至昨深夜，還有媒體說縣府要「撤案」，「請問縣府到底把縣議會當成什麼？可以這樣玩嗎？ 上周動員表決也通過預算，感到民意壓力就要撤案，是把縣議會當作兒戲嗎？」

莊枝財接著說，這筆經費要撤案也要等到下個會期，「事情發生這麼大，縣長卻躲在後面，這樣是承擔的縣長嗎」，認為徐榛蔚應該要出來說一句話。

縣府代理秘書長張逸華回應，路祭預算案上周五完成二讀，按議事規則不能撤回，縣府會在春節前，請宗教界人士和地方鄉親溝通，縣府的立場就是扣存預算，不會執行，若春節前無法取得共識，縣府春節後即會辦理追減，若取得共識，縣府就去執行。