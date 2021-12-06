大陸一名女子日前吃了存放在冰箱裡的剩飯，未料不幸染上號稱「冰箱殺手」的李斯特菌，2天後開始感到身體不適，不但發高燒到42度，還出現抽搐、昏倒等症狀，家人嚇得趕緊將她送醫，所幸治療過後目前情況暫無大礙。

綜合陸媒報導，廣州黃埔一名56歲陳姓女子近日突然出現發高燒、抽搐等症狀，體溫最高燒到42度，家人見狀立刻將她送醫治療，經過檢查發現，女子的脊髓液和血清中含有「李斯特菌」，因此懷疑女子可能是因為食用了不衛生的食物而導致腦炎。

陳姓女子的妹妹透露，患者曾吃了從公司聚餐上打包回家，並存放在冰箱裡的炒雞飯，未料2天後就開始身體不舒服，體溫燒得越來越高，不管怎麼做都無法退燒，甚至還嚴重到整個人都暈倒、昏迷。

報導指出，李斯特菌在自然界中廣泛分布，而且在0到50度內都能生長，在4度以下的冰箱內也可以繁殖生存，因此也被稱作「潛伏的冰箱殺手」。廣東三九腦科醫院神經內二科主任鍾水生表示：「這種病其實非常兇險，如果延誤治療或不治療的話，死亡率達到30%」，但如果早期治療、能夠及時控制病情，基本上是可以完全恢復的。

醫生也提醒，冰箱要定期清洗消毒，存放在冰箱的食物則要生、熟食分開，並且冷藏過的熟肉食品，在食用之前一定要徹底加熱，以免感染李斯特菌。