華爾街日報報導，台灣與美國貿易熱絡，除了因為市場對晶片需求大幅增加外，美國對大陸出口產品課徵達25%的高關稅也刺激台灣對美貿易出口額資加，且不少台商回流也促進台美的貿易交流有所成長，有專家點出，台灣真的很重要，晶片業實力強勁，在市場有重要地位，美國應以實質化方式深化兩國關係。

報導指出，由於大陸許多對美國出口的產品都要被課徵25%關稅，使得許多台商回流，尤其是電子業，加上台灣又是美國主要的半導體供應商，疫情推升個人電腦、晶片與電子設備等需求，使得台美貿易大幅成長。

截至今年9月，過去一年來台灣對美國的貨物出口額達創紀錄的720億美元，若與2017年美國前總統川普對大陸開始課稅的前一年相比，成長幅度高達7成。

此外，報導也援引經濟部投資業務處數據表示，2019年以來，有多達243家台灣廠商回流，並獲政府協助的廠商投資超過300億美元，顯示部分企業至少一部份的生產業務從大陸移回台灣，避免對美國客戶漲價。

台灣美國商會執行長魏立安（Andrew Wylegala）表示，「這是台灣許多企業西進大陸後，試圖讓部分廠商回流的絕佳機會，因為他們了解到生產與製造必須要避開那些關稅。」

布魯金斯學會高級研究員Ryan Hass 更認為，台灣晶片產業的實力強勁，未來台美關係將更加密切，「台灣很重要，拜登政府應以實質性方式深化兩國關係」。