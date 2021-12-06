一名軍校生為自己身上的制服，下了最佳註解。網友分享，他在新竹火車站等火車，結果誤點逾半小時，這時他發現一名身穿軍校制服的學生，直挺挺地站在月台上，一動也不動，不由得大感佩服，發文獲網友熱烈迴響。

「他就站在月台上差不多30分鐘，火車沒來他也沒動，要不是我的車到站，我一定去問他的軍種、讀幾年級。」原PO認為，該名軍校生嚴以律己，在月台上等車竟然是以「立正」的姿勢，從頭到尾都保持著。

原PO說，其實等火車可以輕鬆點，特別是車子已誤點，就算軍校生稍微走動甚至坐下來，也不會有人覺得怎麼樣。他卻始終如一，和身旁不是靠柱子就是滑手機的人相比，軍校生的態度勘稱「最美人形立牌」。

網友讚爆，認為軍校生十分尊重自己的身分，尤其是身上所穿的制服，「這是一種象徵，也是一種榮譽」、「你要先尊重自己，人家才會尊重你」、「如果台灣軍人個個都像他這樣，我繳稅我甘願」、「態度決定高度」、「希望他別忘初衷，將來畢了業下部隊，一樣能維持」。