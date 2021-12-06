南投縣埔里鎮昨晚驚傳幼童墜樓意外，一名2歲男童趁家長不會身旁，疑自行開窗「看垃圾車」，不慎從4樓墜落，撞到一樓遮陽棚後落到地面，目擊民眾見狀受到驚嚇，趕緊報警救人，救車護車人員趕抵現場男童不停哭鬧，緊急送往醫院救治，經檢查有顱內出血情形，目前仍在醫院接受治療。

南投縣消防局昨晚6時20分接獲報案，一名幼童自4樓墜落，消防隊員抵達後，發現一名2歲男童哭鬧不休，被家長抱在懷中安撫，經檢查後發現全身多處擦傷、無明顯嚴重外傷，送往埔里基督教醫院檢查發現顱內出血，連夜轉往台中市中國醫藥大學附醫救治。

經警方初步了解，事發時，該男童的家長離開男童的視線去曬衣服，當時有聽到男童跟哥哥說想看垃圾車，不久就自行開窗，從4樓高度往下墜落，把一樓住戶遮陽棚撞破後，再摔落地面受傷，目擊民眾看到受到驚嚇，趕緊報警搶救男童，警方仍在調查男童墜落受傷的詳細原因。