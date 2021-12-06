美國棒球名人堂6日宣布2022年有6位球員確定入選：哈吉斯(Gil Hodges)、寇特(Jim Kaat)、米諾索(Minnie Minoso)、奧立佛(Tony Oliva)、富勒(Bud Fowler)、歐尼爾(Buck O’Neil)。他們將與美國棒球作家協會選出的球員一起在2022年7月受到表彰。

米諾索、寇特、哈吉斯、奧立佛這4位是「黃金時代委員會」票選進入，另外富勒、歐尼爾則是由「早期棒球委員會」選入。他們都是年代比較早的球員，至今只剩83歲的寇特、83歲的奧立佛還在世。

奧立佛透過視訊對媒體說：「我83歲了，還可以向大家打招呼和道謝，你們對我意義重大。」奧立佛是來自古巴的外野手，效力雙城15個球季（1962-1976），他在2015年時票選沒有過關。

寇特說：「我從不是最厲害的投手，我很堅韌，我很可靠，我是第2號或3號投手，我很感謝委員會選擇獎賞堅韌的人。」卡特在大聯盟投了25個球季（1959-1983），先發過625場比賽，拿下16座金手套獎。

富勒被認為是史上第一位黑人職棒球員，他在1878年加入小聯盟（國聯於1876年建立，美聯在1901年，大聯盟1903年），富勒於1913年去世。

歐尼爾曾是大聯盟球員（1937-1948），他在1962年成為大聯盟首位黑人總教練（小熊隊），他2006年去世，名人堂外設有紀念他的雕像。

米諾索是古巴球員，他在大聯盟從1946年打到1964年退役改當教練，有名的是他在1976年50歲時上場打擊，還擊出了安打。他在2015年89歲去世。

哈吉斯在1943年登上大聯盟就碰到二次世界大戰，他加入美國陸戰隊，在對日軍的太平洋戰爭英勇奮戰，獲得銅星勳章，返回大聯盟打到1963年退役。他是有名的重砲手，生涯370轟在當時是史上第3的右打者。他1972年心臟病發跌倒撞破頭而去世，年僅47歲。