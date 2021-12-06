有關是否暫緩4500噸新一代飛彈巡防艦建案，改建2000噸至2500噸的輕型巡防艦。國防部長邱國正上午在立院受訪指出，任何建案都會全般考慮，全案「八字沒一撇」。

另後備軍人收到民國111年教育召集預告書，內文呈現「戰時動員召集」字樣，被解讀為台海升溫。邱國正表示，依照慣例，動員召集預告書均有「戰時」字樣，並非只有111年度才有；教召每年都有舉辦，由於明年將改制為14天，因此已規劃在每階段進行實驗，且每一季都有不同教召人數且重疊，教召人數年年差不多相等，只是剛好現在有這個議題（共軍擾台），讓大家認為情勢比較緊張，但國軍都依照程序在推動，沒有刻意要挑起情緒。

有關前陸軍總司令胡鎮埔接受前總統陳水扁訪問時提到，若共軍不顧一切要奪太平島，國軍有「衛疆計畫」，馳援上雖可能緩不濟急，但「你打我太平島，我也可以打你永興島」，彼此恐怖平衡。邱國正指出，作戰本來就有各種不同行動方案，胡的言論為意見表達，他沒有意見，但國軍以應對及反應敵軍可能行動方案為目標。