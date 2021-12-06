日本JERA捷熱能源，今年首度參加台灣國際智慧能源週，向台灣大眾介紹捷熱能源企業故事及2050零碳排事業策略，展會期間將安排三場日本離岸風電與新能源開發相關的主題分享，並與歷史新媒體「故事Story Studio」合作專欄，透過回顧日治時期台灣電力發展史，結合捷熱能源的零碳排策略觀點，在智慧能源週期間帶領讀者們觀往知來，鼓勵大眾有意識地使用電力，並做出更永續的能源選擇。

捷熱能源母公司自2004年起即深耕台灣市場，充份了解台灣能源市場發展需求，也透過在台參與天然氣獨立電廠、離岸風場的開發運營，實際為台灣供電穩定做出貢獻。今年捷熱能源參與台灣國際智慧能源週，是首次實體展出介紹捷熱能源2050零碳排事業策略，並分享日本離岸風電市場現況、電廠數位轉型、及新能源開發帶來的電網挑戰。現場也將展出捷熱能源專為兒童與青少年所設計的能源教材－－「捷熱能源恐龍故事」，引導民眾以童趣的視角認識能源價值鏈。另外，捷熱能源也設計了兩款可運用於社群的趣味濾鏡以及抽獎活動，在現場與民眾進行更多互動。

在展會期間，捷熱能源特別與網路歷史新媒體「故事Story Studio」合作，從日治時期建造指標性電廠的艱辛歷程，看當代新能源開發的挑戰；以及電力是如何改變人們的日常生活、並在藝術家的筆下具象化。透過線上的專欄文章與國際智慧能源週的實體展出，希望能以歷史與未來併列的多元視角，為目前的能源議題討論注入活力。

台灣捷熱能源董事長暨執行長田村晃一表示，台灣與日本在地理、文化、或是能源發展上都分享了強烈的連結，而捷熱能源的核心事業及對於淨零碳排的發展藍圖十分符合台灣能源轉型發展方向，是最了解台灣能源市場需求的夥伴。我們將堅定地投入台灣能源轉型，持續分享能源開發的專業知識與經驗，以發展更穩定、潔淨、且經濟的能源為目標，與台灣共同實現2050年淨零碳排。

身為日本供電規模第一大能源公司，供應全日本約30％的電力，捷熱能源總部於去年十月公佈2050零碳排目標，並宣佈投入氫混燒、氨混燒等零碳排火力發電研發及以大規模離岸風電為重心的再生能源事業，務實規畫出2050零碳排策略藍圖，並已於全球展開策略佈局。捷熱能源目前已在台參與三個天然氣獨立電廠專案，以及涵跨開發、建設、運維等不同階段的三個離岸風場專案。