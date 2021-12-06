澳洲財長布萊登柏格5日表示，將在未來幾周提交年中預算修正報告時，上調2022年經濟成長預估。他還指出，目前評估Omicron對經濟衝擊還言之過早

澳洲本會計年度將在明年6月結束。該國曾在今年5月公布預算報告時，預測今年度經濟將擴張4.5％，明年度將減緩到2.5％。

澳洲今年稍早受到Delta肆虐，導致第三季經濟萎縮1.9％，但隨後在疫苗接種普及率攀升帶動，經濟成長又快速復甦。然而日前由於爆發Omicron新變異株入侵澳洲，導致外界對於該國經濟是否再受影響的憂慮升高。

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