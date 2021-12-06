台南市政府觀光旅遊局執行的「台南市黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」，將以「北段─濱海遊憩港灣」、「中段─浪漫人文沙灘」、「南段─觀夕沙灘驛站」作為分區段發展構想。（洪榮志攝）

台南市南區黃金海岸近年逐漸發展成為海洋運動及水域遊憩的活動基地，假日經常可以看到許多民眾前往沙灘放風箏、散步及踏浪戲水。市府觀光旅遊局向行政院海洋委員會爭取400多萬元補助，執行全市第一個跨水陸域遊憩系統整合的指標型計畫─「台南市黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」後，還將透過一系列觀光營造建設，打造黃金海岸成為「台版邁阿密海灘」。

觀旅局指出，黃金海岸濱海遊憩廊帶不僅鄰近台17線、台86線快速道路，也能串連國道1及3號，交通十分便利。其地理位置北鄰府城歷史觀光圈，東鄰台86藝文觀光圈；如果沿台61線西濱快速道路往北，還可串聯雲嘉南濱海國家風景區。

今年觀旅局獲海委會補助執行的「台南市黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」，規畫範圍從北到南包括漁光島及鯤喜灣等聚落及海岸線，將以「北段─濱海遊憩港灣」、「中段─浪漫人文沙灘」、「南段─觀夕沙灘驛站」作為分區段發展構想，並提出12項子計畫，作為未來實質建設的藍圖。

觀旅局長郭貞慧表示，儘管「台南市黃金海岸水陸域遊憩整體規畫案」即將結案，但該計畫其實才開始真正啟動，該局為了將黃金海岸的整體建設做起來，已提報「悠遊台17南高任你行─黃金海岸海洋新樂園計畫」，向交通部觀光局提報申請「重點景區廊道計畫」，期許透過一系列觀光營造建設，將黃金海岸打造成具有南洋熱帶風情的「台版邁阿密海灘」。

另外，觀旅局也申請111年度海委會補助「台61沿線濱海水陸遊憩軸帶體規畫案」，希望更加完善大台南濱海休憩廊帶的整體觀光發展願景。

市長黃偉哲也認為，黃金海岸沿線包括漁光島，均具有高度遊憩觀光吸引力，不僅港務公司在漁光島推動遊艇碼頭招商及水岸複合觀光遊憩區等投資案，未來大小月牙灣區也是重點開發地點之一，絕對是個休閒漫遊的好去處。