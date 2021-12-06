據衛福部最新統計，台灣平均每4分31秒就有1人罹癌，使得許多人聞癌色變。慧智(6615)總經理洪加政指出，精準醫療已成全球醫療發展的趨勢之一，由於大眾日漸瞭解精準醫療觀念，慧智基因從2017年推出癌症檢測業務以來皆呈顯成長曲線，今年的癌症檢測送檢量明顯增加，相較於2017年推出時，今年每月平均營收是2017年的3倍多。

精準醫療在癌症的應用，包括癌症患者及健康人兩種。癌症已連續39年蟬聯台灣死因榜首，衛福部最新數據指出，台灣平均每4分31秒就有1人罹癌。近年基因檢測帶動了精準用藥、也就是標靶治療新紀元，標靶治療的原理是希望針對癌細胞賴以生長所須的訊號途徑加以阻斷，藉以減少癌細胞的突變、增殖或擴散，進而達到抑制癌細胞生長、促進癌細胞死亡、防止癌細胞擴散的目的。

相較於大家熟知的傳統化學治療藥物而言，標靶藥物對正常身體組織傷害較少，不會像化療藥物一樣「好壞細胞通殺」，因此治療癌症時不再像化療般會引起各種難過的反應與副作用，而是以更精準的用藥來達更具效益的治療方式。

癌症另一項最讓人擔心的是，它容易復發及轉移，先進的精準醫療科技，只要透過抽血，就可即時監控體內癌細胞是否復發，並可監控藥物治療的成效，若產生抗藥性，可助醫師評估，及早換藥，找出最精準的用藥，以掌握黃金治療時機。

近年健保加速給付多項癌症標靶藥物與用藥前的伴隨式檢測，民眾與醫師更了解基因檢測與標靶用藥的重要性與應用效果，慧智基因總經理洪加政指出，今年的癌症檢測送檢量明顯增加，相較於2017年推出時，今年每月平均營收是2017年的3倍多。日趨普及的精準醫療，除了讓更多病患獲得相關用藥給付外，也透過各類型的檢測，提供醫師與病患最適合的治療方式或藥物判斷，進而提高疾病治療效果，也讓醫師對於癌症治療上有了更多的選擇。