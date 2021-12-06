美國衛生官員周日表示，美國50個州當中，已經有約三分之一遭到Omicron新冠變種病毒入侵，不過全國確診數雖然增加，但感染Delta變種病毒者仍佔大多數。

儘管Omicron變種病毒的出現讓全世界警鈴大作，但美國國家過敏及傳染病研究所所長佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）接受CNN訪問時表示，到目前為止，Omicron的嚴重性不高，但他也表示現在就下定論仍為時過早，還需要更多研究。

身為美國總統拜登的首席醫療顧問，佛奇表示，他也希望美國在一段「合理的時間」後，取消對非洲南部國家實施的境管措施。

南非政府不滿在發現新變種病毒並迅速通知國際衛生官員之後，受到的是懲罰，而非讚賞。

佛奇在接受CNN訪問時讚揚南非的透明度，並表示美國是在「我們真的一無所知」的時候實施旅行禁令，因為我們需要時間研究這個變種病毒。

根據路透社所做統計，美國至少已有16個州報告Omicron變種病毒確診病例，包括加州、科羅拉多、康乃狄克、夏威夷、路易斯安那、馬里蘭、麻薩諸塞、明尼蘇達、密西里、內布拉斯加、紐澤西、紐約、賓州、猶他、華盛頓和威斯康辛。其中許多病例已經完整接種疫苗，且症狀輕微，但報告中未提及這些感染者是否有接種加強劑。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）在接受ABC News訪問時表示，儘管已有數十個Omicron確診病例，但Delta變種病毒仍占美國新冠病毒新增確診數的99.9%。但她也表示：「我們每天都聽到越來越多可能的病例，因此這個數字可能升高」。

根據路透社統計，過去7天，美國平均每日新增11.9萬個新冠確診病例，每天平均將近1300人死於新冠肺炎。

報告已經出現Omicron確診病例的康乃狄克州和科羅拉多州州長表示，他們希望該州高於平均的疫苗接種率能減輕新變種病毒的影響，科羅拉多州長Jared Polis向媒體表示：「我們想看看疫苗接種的效果如何」。

在美國出現Omicron確診病例後，新冠疫苗製造商已著手展開相關研究，以便能盡快調整疫苗，雖然美國監管機關CDC和食藥管理局（FDA）承諾將加速新疫苖的審查工作，但仍可能需要數個月時間才能完成。

莫德納（Moderna）預期美國最快在明年3月批准新版疫苗，但公司高層周日表示要提高產量還需要時間。莫德納聯合創始人兼董事長Noubar Afeyan接受CNN訪問時表示，收集關鍵數據需要7到10天，之後部署Omicron專用疫苗需要60到100天，不過我們也正在研究其他選項，例如將現有加強劑的劑量提高。

此外，美國政府也已經與輝瑞和嬌生就新版疫苗的研發展開合作，輝瑞和默沙東也正全速推進新冠口服藥丸的問世。