對許多不孕或是錯過生育年齡的夫妻來說，人工生殖當然是一線生機。不過坊間說法繁雜，想要嘗試的夫妻擔心「試管嬰兒不健康、不聰明、有缺陷」，或是試管療程需打針、吃藥、固定回診，不但辛苦，還要做很多次才會成功，又要價不斐，對經濟與生活都造成重大負擔。對此，TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生醫師表示，生殖醫學進步快速，現有科技已多能成功幫助克服不孕，同時以各種數據來看，人工生殖的孩子與自然受孕寶寶同樣聰明、健康，無庸置疑。

王瑞生醫師感嘆，許多想生育的夫婦，除了擔心試管嬰兒輸在起跑點外，也常見因療程費用昂貴、過程辛苦打退堂鼓。他提醒，過去補助限制多，費用成為沉重負擔，然而，現已有政府補助，能減輕5成以上經濟負擔，鼓勵不孕夫妻積極把握黃金生育年齡及補助機會。

●就怕輸在起跑點 試管寶寶先天不如人？

王瑞生醫師提醒，根據國外大規模研究統計，試管嬰兒在身高及體重皆與自然受孕孩童沒有顯著差異；同時美國生殖醫學會(ASRM)2020年發表的追蹤報告也指出，試管嬰兒不論是閱讀或是數學成績皆與自然受孕一致。王醫師強調，比起擔心試管嬰兒的先天條件落後，高齡受孕更可能導致寶寶發育出現問題。

臨床也常見擔心試管嬰兒恐有健康隱憂或畸型。王醫師強調，目前並無證據表明試管嬰兒畸形比例較自然受孕高，反而因為精準生殖醫學科技進步，更能幫助難孕夫妻克服常見問題、生下健康寶寶，早日當爸媽。

王瑞生醫師提醒，婦女35歲後生育力如墜崖式下滑，胎兒活產率驟降，因此即使是人工生殖，「年齡」仍是生育力與胎兒健康及活產與否的重要關鍵。

根據美國輔助生殖技術學會(SART)統計，相較延遲1-2年施術者，35歲前進入試管療程可提升近15%活產率。建議嘗試自然受孕半年仍未懷孕的夫妻，可到生殖中心讓專業醫師檢查，利用試管嬰兒擴大補助，早日圓滿為人父母的心願。