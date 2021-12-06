「珍愛藻礁」公投案將於12／18日舉行，台灣環境公義協會、中台灣教授協會及民進黨台中市黨部，今天於台中市議會民進黨團舉行記者會，呼籲所有台灣公民為維護國人健康及環境公義，認清此議題的重要性而投反對票。台灣環境公義協會理事長洪正中強調，真愛不只要珍愛藻礁，還要維護健康與環境，呼籲大家多深思並做出投反對票的決擇。
台灣環境公義協會、中台灣教授協會及民進黨台中市黨部，今天舉行記者會；市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、林德宇、王立任等參與。洪正中說，增氣減煤要持續，別把藻礁當工具、空汙改善不退步。
洪正中等指出，珍愛藻礁公投案，內文要三接碼頭遠離海岸缐5公里的不合理要求，可看出是在排斥天然氣政策。如果本案通過就打亂「增氣減煤」的國家能源政策及國際減煤趨勢，那麼空汙改善就受阻甚至退步，我們環團絕對無法接受。
中台灣教授協會理事長黃正聰等說，煤炭是高汙染的能源，也是造成空汙並危害健康的元兇。為提供電力來源，燃煤空汙引起呼吸道疾病、肺炎甚至肺腺癌等癌症層出不窮，國人的健康也是國力的一部分，我們支持逐步增加天然氣並減少煤炭來發電，才得以維護健康環境。
與會團體強調，環境保護與生態保育是同等重要的。堅決反對假借生態保育理由利用藻礁為工具，來阻擋持續改善空氣品質的機會。三接碼頭已外推離岸1.2公里，充分保護藻礁生存環境空間，希望有雙嬴的結局；如果藻礁公投案只顧生態而犧牲健康及環保的三接案，呼籲大家多深思並做出投反對票的決擇。
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