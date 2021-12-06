52歲陳昭榮曾是本土劇一哥，近年淡出螢光幕，將主力放往直播拍賣市場，創下年營業額破億的好成績。回首從年輕時走過的點滴，他說以前風光過就夠了，已慢慢退下來，不再是藝人。

陳昭榮昨5日深夜在臉書有感而發PO文，透露13歲離開家鄉花蓮玉里獨立生活，國中在台南住宿3年，五專在台北淡水就讀，專三時為了打工往返北市、淡水，曾在餐廳、啤酒屋、電子工廠、橡膠廠、腳踏車工廠、馬達工廠、台灣書店、電子遊戲場、柏青哥等上班，後來輾轉踏入電影圈，曾一度窮到吃泡麵維生，轉戰電視圈也未走紅，最後拍了沒人看好的八點檔，前兩部一樣成績平淡，「一直到《台灣阿誠》～演了快98集才爆紅！」那時他32歲，體悟到努力的人只要肯拚，都有機會成功。

陳昭榮拍了好幾部電視劇才走紅，圖為2003年《台灣霹靂火》劇照，從左到右是劉文聰(秦揚)、邢速蘭(張鳳書)與陳昭榮。(盧禕祺攝)

如今時光匆匆過了21年，陳昭榮坦言看透人生，朋友越交越少，內心越來越孤單，面對酸民無情的批評，他已無動於衷，「背後黑我酸我的....無所謂，不要從別人嘴裡認識我！因為你從不知道，我有多努力拚搏自己的人生。」他透露每天早上8點多進公司，11點下班，沒有假日，20年來賺的薪水固定捐出20%，人生過得問心無愧。再過25天就要迎接新年，陳昭榮希望能慢慢退下來，協助年輕人，「我曾經風光就已足夠......不再是藝人～未來是年輕人的世代...加油～2022」。