2021年台灣十大新聞事件。(圖/Yahoo奇摩提供)

2021年即將結束，回顧今年台灣新聞事件，入口網站《Yahoo奇摩》今(6日)公布「2021台灣十大新聞事件」排行榜，今年以新冠疫情、天災人禍引起最多關注，其中「本土疫情升三級警戒」長達近半年，打亂許多人生活步調，登上榜首。

綜觀十大新聞事件榜單，有關疫情的相關新聞就分佔榜首、第4和第8名，分別是三級警戒、疫苗爭議、振興券話題。至於將於18日舉行投票的四大公投案，同樣受到民眾關注，也擠入榜單。另外天災人禍也倍受矚目，台灣73年來傷亡最慘重的「太魯閣號出軌事故」名列第2，高雄重大危安事件「城中城大火」名列第9，雙雙引發民眾對台鐵工安及老屋安全的關注。「台灣56年來最嚴重乾旱」使水庫唱空城計、「513台電大停電」事故則排行第5、6名，台灣缺水又缺電的窘境成熱議焦點！

以下為Yahoo奇摩公布2021台灣十大新聞事件：

1.本土疫情三級警戒，眾人生活巨變

2.太魯閣出軌49死，73年來最嚴重事故

3.全球運動盛會，台灣選手成績創紀錄

4.從短缺吵到過剩，疫苗爭議層出不窮

5.56年來最嚴重乾旱，農損逾5億

6.513大停電，曝台供電不穩困境

7.藍綠決戰四大公投，提前布局地方選戰

8.政府推振興經濟券，部會頻加碼

9.城中城大火釀46死，引爆老屋更新危機

10.民代罷免案頻頻，影響公投案聲勢