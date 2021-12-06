KJ CAME OUT OF NOWHERE pic.twitter.com/3eQT1oDwzK — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 6, 2021

火箭真的是一支讓人猜不透的詭異球隊！儘管今年榜眼傑倫格林、麥克波特兩名後場主力都因受傷缺陣，刻意變陣面對鵜鶘的火箭，6日仍在自家主場以118比108擊退鵜鶘，在15連敗之後豪取6連勝，目前西區排名也超越鵜鶘成為第13名。

儘管火箭末節一度擴大領先差距到15分，鵜鶘卻靠英格拉姆領軍，打出12比3小高潮，轉眼追成105比111，可是蓋瑞森麥修斯最後18.1秒投進穩住戰局的三分球，也幫火箭取得10分領先，就算鵜鶘趕緊喊出暫停，也改變不了比賽結果。

火箭本季早已宣告擺爛立場，除了打算全力磨練新秀，更讓明星後衛沃爾坐足板凳，到現在還沒出賽，如今卻在15連敗之後拿下6連勝，也讓原本快要下台負責的總教練西拉斯暫時保住飯碗，今天以艾瑞克戈登與伍德各拿23分表現最佳。

反觀本季狀態欠佳的鵜鶘，除了「爆鞋哥」錫安威廉森到現在因傷還沒上過場，英格拉姆、葛拉漢、哈特等主力也都輪流受傷缺陣，儘管英格拉姆最近宣告復出，卻挽回不了鵜鶘頹勢，英格拉姆今天攻下全場最高40分，瓦蘭丘納斯17分、10籃板。