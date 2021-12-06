買房是人生大事，除了頭期款外，買誰的名字也是常見的問題之一。一名女網友表示，和男友雖然還沒結婚，但兩人已看好房子，需自備500多萬的頭期款，她出60萬要求買她的名字遭拒，她不滿「我只是想要有個保障」，更痛批男友自私，貼文曝光後，網友一面倒砲轟，「出60萬就想擁有房子？妳才自私」。

原PO昨（5）日匿名於《爆料公社》指出，和男友已論及婚嫁，兩人看上一間房子，頭期款需準備500多萬，她出60萬元，希望房子能買她的名字，但男友卻不願意，她氣得跳腳，「我只是想要有個保障，為什麼房子不能買我的名字？」

原PO說，雖然兩人現在還沒結婚，但已認定彼此，以後人生就只能跟對方綁在一起，婚後男友依舊可以過正常的生活，「我卻只能在家顧小孩、整理家務，我的犧牲難道不值一棟房子嗎？女人就活該吃虧嗎？」並痛批男友太自私。

貼文曝光後，引發網友撻伐，「真的是奇文共賞，請不要放棄治療」、「出60就想擁有房子？妳才自私」、「很簡單，換個角度想，500多萬頭期妳拿出來，換男友拿60萬，房子寫男生，就問妳要不要？」、「說別人自私，妳不就超級自私？沒結婚、頭期妳付不到8分之1，就要房子名字是妳」、「我出70萬好了，記得填我名字」。