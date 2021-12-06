民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，由於高嘉瑜指稱檢警扣押的黑色隨身碟並非她看到的「白色豆腐頭」，但遲未搜索到這項關鍵物證，檢警搜索時，查扣的黑色隨身碟是插在白色充電座上，檢警懷疑高嘉瑜可能看錯，仍待高確認黑色隨身碟內容，近日極可能請高到案檢視物證，但高的助理馬文鈺卻指控，由於先前林秉樞提供相當多資料給在網路帶風向的「沒品維尼」，他懷疑「沒品維尼」就是李柏璋，而「白色豆腐頭」恐在李的手上。

高嘉瑜在案發後指稱，她曾看到林男的隨身碟是白色、而非黑色，且內部存有至少4名女性的不雅影片，但檢警查扣的卻是黑色，懷疑資料已被林男調包或銷毀。

不過，據了解，檢警第一次搜索查扣的黑色豆腐頭隨身碟是插在白色充電座上，不排除是高看錯。不過，高嘉瑜方面指稱，黑色豆腐頭隨身碟雖然也有內容，但她看到的確實就是白色豆腐頭，至於究竟是否有白色豆腐頭存在、黑色豆腐頭隨身碟內容是否為高嘉瑜所看見的，檢方也不排除盡快請高到案檢視。

高嘉瑜助理馬文鈺日前召開記者會時不斷強調，檢察官到現在還沒對Crazy Winnie（沒品維尼）進行搜索，他質疑「沒品維尼」就是李柏彰本人，但是遭到李的否認。

馬文鈺直指，「林秉樞的備份在李柏璋手上」，強調林秉樞事前都給了那麼多資料，最後見面時，說不定已拿白色豆腐頭給李柏璋。

巧合的是，也被起底曾在2018年11月間曾涉嫌在租屋處偷拍與呂姓前女友的性愛畫面和私密處影片，遭呂女提出刑事訴訟。