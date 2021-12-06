演技精湛、氣質獨樹一格的影星梁朝偉，被封為「憂鬱男神」的他，曾在香港金像獎、金馬獎、亞洲電影大獎及坎城影展封帝，足見梁朝偉實力受人認可，事實上他不只能拍正經的戲，過去曾演過不少詼諧的電影，例如演出《射鵰英雄傳之東成西就》蔚為經典，劇中他的香腸嘴造型給人留下深刻印象，沒想到如今被異國正妹當作性感的象徵，做了27次整形完美複製。

梁朝偉1993年接演《射鵰英雄傳之東成西就》，飾演「西毒」歐陽鋒，其中最經典的一幕，是歐陽鋒誤食毒粉，原本俊俏臉蛋開始不斷發腫，耳朵變成兩倍大，雙脣也腫起發紫，猶如烤好的香腸，根本是梁朝偉從影以來最大犧牲，不過相當值得，此造型如今還在網路上被熱烈討論。

梁朝偉在《射鵰》中毒的香腸嘴，竟有異國正妹覺得性感完美複製。(取材自微博、andrea88476 IG)

而原本是為搏君一笑的香腸嘴造型，現實中還真有人覺得性感，保加利亞一名22歲網紅正妹伊萬諾娃(Andrea Ivanova)，想追求芭比般的完美外表，踏上整形之路，她夢想中的嘟唇，就是「西毒」中招那樣，如掛了2條香腸在臉上，伊萬諾娃前後動用27次豐唇技術，才完成現在滿意的極致嘟唇，厚到稍一用力，就能碰到鼻尖。

如今伊萬諾娃的整容之旅如今告一段落，她開心秀出自己的豐唇照，讓IG追蹤數急速飆升，雖評價非常兩極，但伊萬諾娃透露，有不少男生來約她，甚至想請她出國旅遊，至於認為她整容前還比較清新美麗的評價，伊萬諾娃則不想理會，表示不會放棄整容跟繼續豐唇，立志擁有史上最豐厚的性感嘟唇。