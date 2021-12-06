LED封裝模組廠商華興（6164）11月營收為8936萬元，為近10月新高，年增41.58%，月增37.45%；今年前11月營收8.7億元，年增27.24%，今年營收可望年增逾25%，營運確定可轉盈。

受惠於轉型效益及低溫照明出貨在下半年步入旺季，華興11月營收相較10月明顯回溫，整體第四季維持第三季的旺季水準；公司前三季毛利率維持25%以上、營業利益約500萬元，前三季本業順利轉虧為盈。歸屬於母公司淨利約1600萬元、每股盈餘0.16元。第四季可望持續獲利，今年確定可轉盈。

展望明年，公司將持續拓展智能照明、植物照明、車輛照明、健康照明、UVC LED等延伸應用領域，目標明年營收仍可維持今年的增長幅度。

其中，低溫照明事業2022年將導入20W規格新產品，並且將擴大高附加價值產品項目、加強拓展新興市場，預估2022年低溫照明事業營收挑戰50%成長幅度。

華興2021年特別成立UV專責事業單位、主打BioLED品牌，除了經銷飛利浦 UVC紫外線設備外，也推出各種型式自有產品，目標明年占營收比重由今年的僅占1.5%，大幅提升至10~15%。

到第三季為止，LED元件占華興的營收比重約58%，商業照明產品比重約18%、低溫照明產品比重約15%，其他與UV產品合計占營收比重約9%。