玻陶業者內外兼美，2021年獲利讚聲不斷，今年獲利可望攀向高峰，今日龍頭股台玻(1802)領軍揚升，冠軍(1806)漲幅逼近3.5%、中釉(1809)及和成(1810)漲幅都在2%以上，玻陶指數逆勢揚升1.6%，成為盤面的人氣焦點之一。

除了本業表現不錯之外，玻陶廠今年業外收益方面也讓荷包滿滿，台玻處分100%台玻鳳陽控股股權，預估獲利將在新台幣11億元以上，可望在今年下半年認列入帳，今年獲利可期。和成子公司處分新竹縣湖口鄉資產，預計獲利18.8億元

冠軍昆山廠拆遷處分利益達12.94億元，推升第3季單季稅後純益衝上11.4億元，年成長62.3倍，EPS2.62元，大幅優於去年同期0.04元。中釉因子公司處分土地使用權將可認列人民幣8580萬元投資利益。

在本業方面，台玻挾著平板玻璃價格飆漲，前三季營業毛利率32.81％，獲利也創歷史高；冠軍則和大陸企業合作，前3季營業毛利較去年同期提升近13個百分點；和成高值化產品成效顯現，前3季營業毛利率25％，較去年同期增加1.19個百分點。