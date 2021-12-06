號召「一人一信要蘇貞昌查網軍」後 柯P今喊：權力者自己要節制

全球新冠肺炎疫情不止，Omicron變異株來勢洶洶，台北市長柯文哲今（6）日召開記者會談第3劑疫苗，爆出有一批莫德納疫苗即將在12月9日到期，希望民眾積極接種疫苗。另針對綠營網軍之亂議題，柯文哲也說「權力者自己要節制！」

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，後續牽扯出綠營網軍互打風波，日前柯文哲就在臉書號召「一人一信寄到行政院蘇貞昌，我們支持嚴查到底」，說「只要掌握幾個帳號，就能造謠帶風向、塑造假民意，打擊政敵。他們在同胞中製造敵人，玩到走火入魔，人們早已分不清什麼才是事實，不在乎公眾議題討論，也沒有道德底線」。

不過公路總局的IP又被發現，在林秉樞案的維基百科資料中加入與柯文哲及副總統賴清德相關的資訊，引起民眾討論。柯文哲今日被問到相關問題，就表示網軍、假消息不是只有台灣有，連美國總統大選也打得一塌糊塗，甚至還指控蘇俄介入，所以這是一個全球普遍的現象，但重要的是「執政者、有權力的人怎麼節制自己的權利」。

柯文哲強調，國家的力量在國民全體，當國民素質越來越高的時候，就越能抵抗這種東西，但連美國總統大選都會受到網軍干擾，那其他國家發生也不是什麼怪事，因此只能靠國民的素質慢慢提高，及權力者自己要節制。

現場記者追問「那你覺得現在有權力者會節制嗎？」柯文哲則有感而發地大嘆一口氣說「唉！不要問我，呵呵。」