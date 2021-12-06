有民眾反映自己退伍10年了還被教召 (陳亭妃辦公室提供)

國防部日前宣布明年起教召延長至14天，採「8年內退伍者」、「後退先用」原則。但民進黨立委陳亭妃今日表示，最近接到許多退伍超過8年民眾反映，明年得被教召，實在有違人民對政府的信賴感。

陳亭妃指出，許多退伍超過8年卻被教召的民眾在網路留言，批評「先退先召，噓國防部」、「看來8年是唬爛的」、「國防部為所欲為」。

陳亭妃拿出民眾所收到的召集資訊並表示，很多民眾反映，都退伍9年、10年了，卻依然被教召。11月2日國防部才公布「8年內退伍者」、「後退先用」兩大原則，才事隔1個月，國防部就打臉自己的政策。

陳亭妃說，國防部的新政策才剛上路、首次公佈就「打破基本要件」，「中獎」民眾真的是霧煞煞，我們的民眾都認爲只要國家需要，身為國家的一份子，絕對願意成為最強的後備戰力，但是怎麼會政策執行之初，都還沒到滾動檢討的時候，政策就大翻轉了。

陳亭妃表示，絕對支持增強後備戰力，也力挺在良好配套之下，新制教召增加到14天。但「8年內退伍者」、「後退先用」的指導原則，是由國防部拍板定案，現在竟在第一波就先教召退伍超過8年的民眾，實在讓民眾失去信賴。

陳亭妃說，將要求公布名單，到底教召了多少退伍超過8年的民眾？國防部請出來說清楚，也必須做好後續處理，減少民怨。