運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、牛、猴、雞、狗的人本周運氣最好，喜事連連，美夢成真，工作生活都順遂如意。

▍1.生肖鼠

屬鼠人本周好運氣多多，周二「六合」，周五「三合」，職場上表現良好，貴人多助，不管做什麼都順順利利。精明能幹，才華顯現，升職機會多，周六能得到幫助，擁有發財的契機，必能有很大的收穫，財源滾滾。

▍2.生肖牛

屬牛人本周工作運佳，周一「六合」，周六「三合」，機會就在身邊，只需多留意，就能獲得不少貴人的幫助，令事業興旺。本周人變得優秀，異性緣也提升，周三有「紅鸞」桃花入命，單身者迎來美妙的愛情，工作生活都如意。

▍3.生肖猴

屬猴人本周如魚得水，周一、周五「三合」，周六「六合」，有重要的事情可安排在這幾天進行。事業前途一片光明，過去在職場上默默付出，可在這周得到回報，容易獲得肯定和認可。財運有所提升，賺錢機會到來，有好的想法可大膽執行。

▍4.生肖雞

屬雞人本周好運到來，人際關係良好，沒有什麼壓力。周二、周六「三合」，周五「六合」，將進入財運事業都比較旺的一周。周五、周六做事有幹勁，充滿活力，能獲得長官讚賞，財源也十分順暢，求財順利。

▍5.生肖狗

屬狗人周三、周日「三合」，周四「六合」，是鴻運當頭的一周。本周身邊朋友給自己提供賺錢機會，使得財富翻倍，周一適合投資理財，會有驚喜的入帳。職場運超好，周三、周四，能有很不錯的成績，想換工作或求職者，也能找到滿意的公司。

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