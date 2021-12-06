台南知名的阿堂鹹粥日前喊漲，一碗魚皮粥從180元漲到200元，老闆甚至在臉書上向饕客道歉，因為物價上漲「阿堂真的扛不住」，遭大批網友酸爆，有人更翻出8年前的價目表指出，當時一碗魚皮粥就要130元，已經是高單價，8年後竟漲到200元，漲幅爆衝50%以上，還有人說「不知道10年後一碗會不會是3開頭」。

有網友翻出2013年阿堂鹹粥的價目表，一碗魚皮粥就已經要130元。(翻攝自 阿堂鹹粥臉書)

阿堂鹹粥是台南知名鹹粥店，吸引許多觀光客朝聖品嘗，也是在地人最愛的早餐、小吃，但近期宣布漲價後，一碗魚皮粥要價200元，讓民眾看傻眼，消息也被轉貼到PTT上，引起網友熱烈討論，其中，有網友翻出2013年被採訪的照片，當時價目表上一碗魚皮粥就要130元，已經是高單價，如今8年後竟然一碗要200元，漲幅爆衝逾50%。

不只如此，在地人還分析阿堂鹹粥漲幅，指出阿堂這幾年來每年都會漲10元，2018年魚皮粥一碗170元，2019年180元，2020年疫情沒漲，今年一次補回來，從180元漲到200元，認為前幾年物價沒什麼大波動，其他店也很少有漲價，就這間店特別，「不知道10年後魚皮粥一碗價格會不會是3開頭」。

雖然老闆已經為漲價出面道歉，網友仍不買帳，紛紛留言：「太貴了 ，先公布一下一碗賺多少」、「價格根本就在坐直升機，之前根本沒這麼貴，嫌賺不夠多吧」、「九年前魚皮湯80魚皮鹹粥130就有人喊貴了，現在200，真的超盤啊」、「阿堂真的貴，以前也愛，很久沒去了」、「很敢漲，反正還是會有人買單」。但也有人表示，價格都公布了，嫌貴可以選擇不吃，「我還是乖乖吃我的地瓜粥」、「留給觀光客去就好」、「都是觀光客跟清晨下班的特殊行業在吃，沒差」。