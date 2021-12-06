日本36歲男星松山研一2006年在漫畫改編的電影《死亡筆記本》中飾演男主角「L」，以精湛又自然的演技獲得大批粉絲的喜愛而爆紅，演藝事業也因此大開，獲得不少演出機會，但自從他宣布結婚生子後，便慢慢淡出演藝圈，甚至帶著全家搬去鄉下居住，近日罕見公開近況，吸引網友注意。

松山研一過去曾在夯劇《極道鮮師》中飾演跑龍套的學生，後來在《死亡筆記》中聽從導演金子修介的建議，將劇本中的標點符號都拿掉，挑戰一口氣將所有台詞說出來，成功將「L」這個陰暗的角色個性變得更加鮮明、有特色，也讓他憑此劇爆紅，陸續在《重金搖滾雙面人》、《戀愛植男》、《挪威的森林》等多部電視及電影中演出。

不過，自從在2011年宣布與女星加藤小雪結婚，並育有3名子女後，他便逐漸減少工作，先前更被週刊爆料他早在2018年時就在北日本一處容易下雪的村落買了獨棟房，並在2019年帶著妻小一同搬到鄉下居住，他還親自下田教導孩子如何耕種，若是有表演工作松山研一才會回到東京，就這樣過著2年的田園生活。

近日，推出全新電視劇《日本沉默》的松山研一，接受專訪時提到當初會決定搬到鄉下耕田種菜是因為他感覺自己在表演上遇到瓶頸，已經沒有可拿出來的東西，因此當時的他直接向經紀公司說明「感覺已經到了極限」，如果沒有想辦法豐富人生，去經歷不同的人生體驗，就無法再表演，因此才帶著全家搬去鄉下。

松山研一在受訪時也透露，雖剛開始耕田並不順利，也失敗了好幾次，但經過一年半的生活後，孩子們即將上小學，但他們並不想回東京，甚至非常喜歡他留著蓄鬍磨蹭他們的頭，讓他們的關係更加緊密，因此他暫時還沒有搬回東京的打算，若是在鄉下種菜時也不會接任何工作，專心陪伴家人。而不少網友看到後紛紛大讚他的家庭觀，也使他人氣再度飆升。