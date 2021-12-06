涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的男子林秉樞已被收押，不過，資深媒體人黃暐瀚指出，林秉樞在被聲押的時候，居然可以緩步發表看法「三分鐘」，當年前總統陳水扁被逮捕時，也沒又這樣的待遇，黃質疑，是誰給林的權力。

黃暐瀚今（6日）在臉書發文表示，林秉樞結交政商名流，人脈關係綿密，這兩天有人在講：「林秉樞就像黃琪翻版，好會騙」，但他一點都不認同，因為黃琪是會騙，但林秉樞不只愛騙、會騙、一路騙，很多黃琪沒有的「關係」，林秉樞是有的。

黃暐瀚指出，喜歡結交政商名流，這不意外，很多人都愛蹭名人，但想蹭得看對方給不給蹭？包括前立委段宜康、PChome集團董事詹宏志等名人，為什麼都變成林秉樞能直接通話、求助、Line來Line去的對象？黃問，一般騙子，能做得到嗎？所以，林是一路騙，但不只騙，還是真的有「關係」。

黃暐瀚回憶，2008年11月，前總統陳水扁在特偵組被上銬起訴，聲請羈押的時候，阿扁上車前，高舉雙手，喊了12個字：「政治迫害、司法冤獄、台灣加油」，之後車輛遞解阿扁到北院（開庭），為了不讓記者再次接觸，還故意走地下車道，關鐵捲門，不給記者拍，但林秉樞居然可以在被聲押的時候，緩步發表看法「三分鐘」，是誰給林的權力？連卸任元首都不行的事，林秉樞居然可以，這不奇怪嗎？

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