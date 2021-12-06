外交部長吳釗燮接受澳洲「天空新聞」專訪指出，「中國擴張主義」可能引發第三次世界大戰。這是繼「澳洲人報」於1日頭版頭條刊登專訪報導後，吳釗燮在一星期內再度登上澳洲媒體。

澳洲「天空新聞」（Sky News Australia）網站5日報導，吳釗燮接受澳洲前國防部長、政論節目「全球焦點」（Global Focus）主持人派恩（Christopher Pyne）訪問。吳釗燮表示，中國的專制主義和軍事擴張將嚴重衝擊各國的戰略部署。

吳釗燮指台灣位於「抵擋中國擴張主義的前線」。他提醒，武力擴張主義曾經引發第二次世界大戰；而中國政府目前奉行武力擴張主義，因此必須提防中國可能引發第三次世界大戰。

吳釗燮說：「假如奉行專制政治的中國占據台灣的話；我可以肯定將對全球各國的戰略部署造成非常嚴重衝擊。」

吳釗燮提到，中國政府宣稱台灣是中國的一部分，試圖在可能的情況下以和平手段占據台灣，同時亦準備在必要時以武力占據台灣；中國又試圖尋找外部危機或衝突以轉移國內視線。偏偏台灣不幸地鄰近中國，台灣遂成了中國政府拿來出氣的代罪羔羊。

吳釗燮指出，中國在拿下香港後，很多人認為中國政府的下一步就是要染指台灣。

他說，假如中國武力犯台的話，對全世界的民主陣營來說，將是一場悲劇；對此，台灣肩負重大責任，要守護自己的主權，並且守護民主的生活方式。

吳釗燮坦承，台灣必須要「非常小心地」面對強鄰，試圖避免與中國敵對和挑釁中國，進而避免戰爭爆發；台灣亦持續試圖邀請中國以談判方式處理兩岸分歧。他強調，台灣希望保持和平及穩定的局面，同時需要加強軍力。

吳釗燮透露，過去數年來，台灣已增加在軍事上的投資，以讓台灣能夠自力防衛。

吳釗燮提醒，中國宣稱擁有台灣和整個南中國海，中國甚至與印度爆發邊境衝突，試圖持續擴張；而其擴張的路徑是必須穿過第一島鏈，進而延伸至太平洋、南中國海，甚至印度洋。因此，台灣具有重大戰略意義。

面對中國擴張，吳釗燮強調台灣「從來未曾被中華人民共和國統治過」，而且「並非中國的一部分」；他指這既是「歷史事實，也是台灣海峽現狀」。他認為，維持現狀最為符合各方利益，因此有需要維護「台灣不屬中華人民共和國統治的現狀」。

吳釗燮相信，台灣絕大多數民眾都希望維持現狀，絕不接受中國提出的「一國兩制」模式；台灣民眾希望保留一個聽取民意的民主政府，而且絕不放棄現有的生活方式。

為了守護台灣，吳釗燮指台灣政府致力與抱持相似價值觀的伙伴特別是美國，針對安全問題展開討論和對話；同時台灣在過去數年來已獲得越來越多友好國家的支持，其中台灣與澳洲的關係更是大幅提升。

澳洲「天空新聞」提到，今年6月七大工業國集團（G7）領袖峰會強調，維護台海和平穩定至關重要。

吳釗燮建議，澳洲、美國、日本和其他抱持相似價值觀念的伙伴，需要商討如何讓台灣繼續生存的對策。他強調，台灣並非要求其他國家為了台灣上戰場，保衛台灣是自己的責任，而台灣亦決心自力防衛；台灣所希望的是抱持相似價值觀念的伙伴能夠向台灣提供更多支持。