中共對台威脅加劇，外交部長吳釗燮接受外媒採訪。（外交部提供）

中共對台威脅加劇，外交部長吳釗燮接受外媒採訪表示，為維持台海的和平穩定，台灣採取謹慎的對中政策，願意與中國協商對話以解決雙方歧見，台灣也持續強化自我防衛，與美國在內的許多理念相近國家進行戰略安全對話。如果中國奪取台灣，將對全球戰略安全造成深遠影響，美國、日本等國家也已認知到台灣的關鍵戰略地位。

吳釗燮接受「澳洲天空新聞台」(Sky News Australia)新推出、由澳洲前國防部長Christopher Pyne主持的政論節目「全球焦點」 （Global Focus）視訊專訪，就兩岸關係、台灣因應中國威脅、台灣對澳洲的重要性等議題進行深入說明，內容已於12月5日播出。

吳釗燮指出，中國宣稱台灣是中國的一部分，不允許台灣在國際場域使用台灣或中華民國的名稱，事實上，台灣從未受中華人民共和國的統治。台灣擁有民選政府，自1996年首度舉行總統直選並歷經多次政黨輪替，台灣已是一個成熟的民主國家。即使面對中國的打壓，台灣仍持續積極地參與國際事務，貢獻國際社會。

主持人詢問北京過去70年為何未採取軍事行動統一台灣，吳釗燮說，中國於1950年代末至70年代間曾經數度在台灣外島發動軍事衝突，但遭台灣成功擊退，維持兩岸隔海分治的局面。然而中國在這數十年間擴張軍備，台灣面對的威脅遠比過去巨大。

為了維持台海的和平穩定，吳釗燮指出，台灣採取謹慎的對中政策，願意與中國協商對話以解決雙方歧見；同時，台灣也持續強化自我防衛，與美國在內的許多理念相近國家進行戰略安全對話。

吳釗燮強調，近年來台灣的國際夥伴持續增加，尤其與澳洲關係出現大幅進展，澳洲政府近來積極支持台灣國際參與，也已呈現在美澳2＋2會談等聲明當中。另外，今年七大工業國集團（G7）的外長會議及領袖會議等也都重申維持台海和平穩定的重要性，凸顯台灣近來努力爭取國際社會支持的成果。

吳釗燮也分別從經濟、戰略安全及價值層面闡述台灣對國際社會的重要性。在經濟層面，台灣是全球第25大經濟體，澳洲第8大貿易夥伴。台灣在全球半導體產業供應鏈扮演重要角色，許多汽車產業紛紛要求台灣協助提供汽車晶片。

至於在戰略安全層面，吳釗燮認為，台灣位居第一島鏈中心位置，值此中國對外擴張威權主義，並逐步深入太平洋地區之際，如果中國奪取台灣，將對全球戰略安全造成深遠影響，美國、日本等國家因此已認知到台灣的關鍵戰略地位。

另外，吳釗燮說，台灣堅守自由民主價值，備受國際社會肯定，台灣有決心及義務守護主權與民主生活方式。台灣與澳洲、美國、紐西蘭及日本等國共享民主自由等普世價值，民主台灣位處對抗威權中國的最前線，也盼民主夥伴展現更多的支持。

節目主持人Pyne曾任澳洲國防部長，於2019年來台擔任「凱達格蘭論壇」專題演講人並晉見蔡總統，為我國重要友人。「澳洲天空新聞台」頻道收視範圍除澳洲全境外，也包括紐西蘭，是極具影響力的媒體。