工紙大廠榮成(1909)2021年11月本業獲利雖略降，但稅前淨利續「雙升」至3.16億元、稅前每股盈餘（EPS）0.25元，雙創近5月高點。累計前11月稅前淨利29.46億元、年增達2.45倍，稅前每股盈餘2.31元，雙創僅次於2017年的同期次高。

榮成公布2021年11月自結合併營收53.29億元，月增1.01％、年增達23.78％，改寫同期新高、歷史第3高。營業利益4億元，月減7.63％、仍年增達10.79％，使營益率7.51％，低於10月8.22％及去年同期8.39％。

不過，榮成11月歸屬母公司稅前淨利3.16億元，月增2.16％、年增達24.92％，稅前每股盈餘0.25元，優於10月0.24元及去年同期0.21元，仍雙創近5月高點。推測為營收規模擴大及業外虧損減少，彌補本業獲利下滑缺口。

累計榮成前11月自結合併營收513.34億元、年增達38.63％，續創同期新高。營業利益41.21億元、年增近1.16倍，使營益率自5.16％升至8.03％，創近4年同期高點。歸屬母公司稅前淨利29.46億元、年增達2.45倍，稅前每股盈餘2.31元，雙創同期次高。

法人認為，榮成11月營收續雙升，主因紙品價格因成本推升而自10月起上漲，但中國大陸工紙原紙漲勢11月中後反轉，噸利差收斂導致營業利益下滑。不過，目前廢紙、煤炭等成本同步回落，預期噸利差仍可保有一定表現，需留意春節前旺季需求是否符合預期。