大陸國家統計局今（6）日公布的全國糧食生產資料顯示，2021年全國糧食總產量1兆3657億斤，比上年增加267億斤，增長2.0％，全年糧食產量再創新高，連續7年保持在1.3兆斤以上。

大陸國家統計局農村司副司長王明華解讀糧食生產情況指出，2021年，各地壓實糧食生產責任，落實最嚴格的耕地保護制度，堅決遏制耕地「非農化」、防止「非糧化」，進一步加大糧食生產扶持力度，支持復墾撂荒地，開發冬閒田，提高農民種糧積極性。全大陸糧食播種面積17.64億畝，比上年增加1295萬畝，增長0.7％，連續兩年實現增長。

王明華指出，2021年全大陸穀物播種面積15.03億畝，比上年增加3320萬畝，增長2.3％。去年以來，玉米價格大幅上漲，種植效益提高，農民種植玉米意願增強，全大陸玉米播種面積達6.50億畝，比上年增加3090萬畝，增長5.0％。

受播期土壤墒情適宜和種植效益趨好等有利因素影響，小麥播種面積3.54億畝，比上年增加283萬畝，增長0.8％，扭轉了面積連續4年下滑的勢頭。稻穀播種面積4.49億畝，比上年減少231萬畝，下降0.5％。

2021年豆類播種面積1.52億畝，比上年減少2209萬畝，下降12.7％。其中，大豆播種面積1.26億畝，比上年減少2200萬畝，下降14.8％，主要是由於大豆收益與玉米相比較低，農民種植意願減弱。薯類播種面積1.10億畝，比上年增加184萬畝，增長1.7％。