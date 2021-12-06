高雄城中城大樓火災釀死傷慘劇，並被列為危樓，為了保障原住戶及所有權人的居住權及財產權，高雄都發局首創高雄「公益性跨區區段徵收」方案，將城中城街廓與七賢國中舊址東側約1.2公頃土地，辦理公益性跨區的區段徵收，國家住都中心將出資約30億元，在七賢國中舊址，興建600戶社會住宅、1500坪社福設施、與1000坪青年共創空間，優先供給城中城無房屋所有權的居民租住、以及在地青年與企業創業辦公使用。

高雄副市長林欽榮6日表示，城中城大樓因經建築、土木、結構技師三大公會鑑定為危樓，高市府工務局依據建築法第81、82條規定，必須依建築法強制拆除。

林欽榮指出，基於憲法第155條，人民受非常災害者，國家應予以適當扶助與救濟精神，以及依都市計畫法第27條第1項第1款「因火災遭受損壞時」規定，地方政府得辦理都市計畫迅行變更，因此，同步啟動「變更高雄市都市計畫（前金、新興、苓雅地區）產業專用區細部計畫案」、以及「變更高雄市都市計畫(鹽埕地區)細部計畫第四種商業區為公園用地案」兩個都市計畫細部計畫變更案。

高雄都發局長吳文彥指出，高市府為了保障城中城相關權益人的居住權、以及財產權，提出「公益性跨區區段徵收」方案，經地政局意願調查結果，已取得逾8成的土地所有權人同意，辦理跨區區段徵收。

他說，在前金區七賢國中舊址的變更細部計畫草案，將東側約1.2公頃土地，做為跨區的區段徵收抵價地，提供社會住宅公益設施。其中，區段徵收抵價地區位，劃設為第2種產業專用區，容積率為630％，與城中城原址第四種商業區的容積率相同，土地使用可以做海洋觀光相關產業、商業及住宅。

吳文彥表示，跨區區段徵收範圍，臨市中一路、賢中街一側，規劃為社會住宅基地，土地使用劃為第1種產業專用區，容積率維持490％，土地使用一樣可以做海洋觀光相關產業、商業及住宅。

他說，在內政部次長兼任國家住宅及都市更新中心董事長花敬群的支持之下，國家住都中心將出資約30億元，興建600戶社會住宅、1500坪社福設施、以及1000坪青年共創空間，優先供給城中城無房屋所有權的居民租住、以及在地青年與企業創業辦公使用。

至於在鹽埕地區的變更都市計畫草案，依據鹽埕區公園用地公共設施服務水準檢討，尚缺1.76公頃，因此，決定將城中城大樓現址變更為公園用地，以充實鹽埕老舊社區的公共設施與開放空間，期能為發展密集的舊城區，注入綠意與新風貌，促進都市新活力。