新變種病毒再起，聯準會（Fed）愈來愈多官員認為通膨將高於原預估，認為應加速縮減購債規模及啟動升息，台股回檔整理過後再攻高，後續關注疫情變化，若能控制在一定程度，進入年終旺季消費行情，大盤可望延續向上，有利逢回布局台股基金。

日盛MIT主流基金研究團隊表示，美股面臨縮表後資金緊縮的風險，但美國經濟數據強勁，及企業財報優異，消費支出及消費信心仍強，淡化市場對縮表及通膨擔憂，美股後市表現預料續強。台股多數上市櫃公司營運展望正向，至明年第一季底財報空窗期，搭配歐美消費旺季，隨產業雜音釐清及個股業績表現，有機會緩步墊高，但須留意通膨情勢及升息時點。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，盤面焦點觀察，IC設計、晶圓代工、記憶體以及封裝產業2021年大幅成長，台灣半導體成長動能強勁，晶圓代工2022價格續漲，對半導體產業2022年前景依然樂觀。

PCB族群再度獲得市場資金關注，ABF載板未來兩年供需缺口仍大，漲價效應延續，加上伺服器新平台將帶動換機潮，有助銅箔基板升級，看好相關族群。