美股中概股退市擔憂籠罩下，港股三周累挫1561點後，6日仍開低逾300點，早盤走勢低迷。

恒指6日開346點或1.46％，報23420點；截至10點30分，報23447.33點，下跌319.36點，跌幅1.34％。

國企指數報8325.7點，跌129.75點，跌幅1.53％。

科指之前已連跌三周累計下跌近一成，6日早盤再低開151點或2.56％，報5773點；現報5780.83點，下跌144.69點，跌幅2.44％。

中概股受退市陰霾籠罩首當其衝，阿里巴巴低開8％，報109.9港元，再創上市新低。騰訊低開3％，報448.8港元。

京東、網易、華潤啤酒及新奧能源6日正式納入恒指成份股，開市以新奧高開1.3％表現最好；網易低開逾5％。

「造車新勢力」重創，理想汽車低開15％，報115.2港元；小鵬汽車低開10.3％，報175.9港元。

港股大陸房地產企業股集體走強，碧桂園漲超5％，融創中國漲3.5％，萬科企業漲超3％，世茂集團漲近3％，旭輝控股集團，時代中國控股，龍光集團，佳兆業集團漲2％。