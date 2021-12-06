6日環境風場為偏東風轉東北風，擴散條件逐漸好轉，僅高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖以「良好」等級為主；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門多為「普通」等級。

依監測資料顯示，6日上午環境風場為偏東風，南部地區擴散條件稍差；午後環境風場逐漸轉為東北風，雲嘉南以北地區擴散條件轉佳，空氣品質好轉，高屏位於下風處，空氣污染物仍可能累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來一週，6日午前環境風場為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物較易累積；6日午後至8日環境風場轉為東北風，雲嘉南以北地區擴散條件好轉，下風處地區污染物易累積；9日至11日東北季風稍減弱，中部以南擴散條件稍轉差，易累積污染物。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。