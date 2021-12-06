前身是力晶經過整理後，重新於今（6）日上市的力積電（6770），掛牌首日蜜月行情甜蜜，一早就高跳空衝上78.9元大漲29元、大漲58％，不過，因美國費半指數上周五小跌，且台積電（2330）及聯電（2303）ADR也收跌，三大晶圓代工股齊跌，盤面上只有力積電獨樂。

台積電及聯電ADR上周五各以下跌1.95％及0.58％收作，影響所及，台股今天開盤後，台積電一度回測600元整數關卡，至近10點半時回升至約603元跌5元附近，聯電股價也一度拉回至66.7元，之後反彈至67.5元跌約1.17％，世界先進股價也從跌至161元反彈至約163元小跌1元。

力積電今天上市掛牌首日蜜月行情表現亮眼，一早最喎衝上78.9元，最低72.1元，至10點半時成交量已近5.4萬張，顯示已有不少中籤戶獲利了結出場，隨著中籤戶浮額出場後，股價隨即再反彈至76.2元大漲逾52％。