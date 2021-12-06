美國本周主辦「民主峰會」，刻意不邀請中國、俄羅斯等非盟友，中國方面則加緊言論攻勢。大陸官媒央視新聞訪問新加坡國立大學亞洲研究所卓越院士馬凱碩評論美國民主，直言美國是富豪統治的國家，不是民主國家。

馬凱碩表示，美國一向自詡為世界的「民主燈塔」，宣稱人民享有參與公共事務的權利。但現實的情況是，金錢政治早已滲透美國政治的各個環節。在美國，擁有言論自由和決策自由的是「金錢」，而不是人民。

馬凱碩直指，可以明顯地看出，美國是一個富豪統治國家，而不是一個民主國家。民主代表的是民有、民治、民享的政府，富豪統治則意味著，政府是被那百分之一的富豪有、富豪治、富豪享。

馬凱碩認為，美國最高法院2010年允許企業與工會「無上限」地向支持候選人的「超級政治行動委員會」捐款，也就是說美國法律賦予了「金錢」言論自由的權利，這將美國進一步推向了富豪統治國家。

據統計，91％的美國國會選舉都是由獲得最多資金支持的候選人贏得，而大企業、少數富人以及利益集團出手更加闊綽，成為選舉資金的主要來源。這些所謂「民意代表」成功當選後，往往為其背後的金主服務，化身既得利益的代言人。

報導稱，美國普林斯頓大學和西北大學學者研究近2000項美國政策後發現，富人以及代表大企業的利益集團對美國政治擁有強大影響力，而普通民眾則幾乎沒有影響力。除立法與行政部門選舉外，美國司法領域也未能幸免被金錢染指。羅得島州民主黨籍參議員懷特豪斯2020年提到，各級法院法官提名人選背後都有大金主「暗錢」的操控，總金額可達上千億美元。

報導稱，美國非營利組織「21世紀民主」組織主席韋特海默曾直言，美國的腐敗是政治過程本身的系統性腐敗，「當你經手數十億美元，其中大部分用於購買影響力時，體制就遭到破壞，且更難維護普通美國人的代表權」。