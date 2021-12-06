今天（6日），由中國人民大學重陽金融研究院主辦的《十問美國民主》研究報告發佈暨研討會在京舉行，來自包括美國在內的30多國駐華大使館代表、近20家外國駐京媒體、40多家國內媒體記者現場與會。
《十問美國民主》研究報告全文共2.3萬字，通過梳理和分析諸多美國文獻，從美國制度實踐、國家治理、社會現狀、人權自由、國際影響等方面，提出十個有關美國民主的問題。這十問針對美國民主對內引致社會失序、加深民眾疾苦，對外造成災難動蕩、破壞國際秩序的現狀提出了擔憂和批判。
今天（6日），由中國人民大學重陽金融研究院主辦的《十問美國民主》研究報告發佈暨研討會在京舉行，來自包括美國在內的30多國駐華大使館代表、近20家外國駐京媒體、40多家國內媒體記者現場與會。
《十問美國民主》研究報告全文共2.3萬字，通過梳理和分析諸多美國文獻，從美國制度實踐、國家治理、社會現狀、人權自由、國際影響等方面，提出十個有關美國民主的問題。這十問針對美國民主對內引致社會失序、加深民眾疾苦，對外造成災難動蕩、破壞國際秩序的現狀提出了擔憂和批判。
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