慶祝McCafe又新增了11位五星級咖啡師加入成為生力軍，台灣麥當勞宣布12/8 日全天在11家有新科「五星咖啡師」駐點餐廳的McCafe推出「經典那堤(冰/熱)買一送一」限定優惠，民眾12/8日當天可至台北長春、三重三和、新店北新、竹北自強南、新竹經國二、清水中華、台中五權西、彰化曉陽、台南新營、鳳山鳳頂、高雄瑞隆等McCafe享「經典那堤(熱/冰)買一送一」優惠。

麥當勞同時宣布，眾所期待的超人氣甜點「香芋派」，將於12/8至1/18期間限定回歸(售完為止)。綿密滑順的芋頭口感，每口都香氣四溢、滋味濃郁，還可吃到芋頭顆粒，搭配酥脆派皮，幸福又暖心的好滋味，錯過這次再等一年。此外，自12/8 至1/18 (或送完為止)，凡於全台麥當勞餐廳購買「麥當勞分享盒」，搭配指定飲品買一送一(最高買五杯送五杯)，還能免費獲得限量分享袋乙只。

McCafe「五星咖啡師大賽」於11/30落幕，經過全台1100多名星級咖啡師的激烈決選，今年共有11位咖啡師摘下「五星」的最高榮耀，摘星率不到1%，比國家考試的錄取率還低。

台灣愛喝咖啡的人愈來愈多，「每天早上1杯咖啡」已成為民眾日常。台灣麥當勞McCafe為提供顧客更好的咖啡品質，使用日本UCC嚴選咖啡豆，由台灣職人調配黃金比例，並由在店專業的星級咖啡師嚴格把關，台日聯手，確保每杯咖啡都是最佳風味。

麥當勞McCafe以全球獨有的「星級咖啡師」制度，培育出陣容堅強的專業咖啡師團隊；經過激烈競賽決選出的「五星咖啡師」，不僅具備專業的咖啡知識，為McCaf?的咖啡與法點，提供金牌標準的品質把關，更能透過慇懃款待的服務，為顧客打造美好的「咖啡時光」，與優質的咖啡體驗。

McCafe「五星咖啡師」也是樂於分享與傳遞經驗的訓練師。為彰顯技藝傳承的精神，McCafe此次特別與「府城老繡才」國寶級大師林玉泉及林婕瑀父女帶領團隊合作，在新出爐的五星咖啡師帽子上，繡上精緻耀眼的3金、1白、1黃共五顆星星，分別代表McCafe 黃金3B (Bakery/Beverage/Barista) 」、「完美品質」與「殷勤款待的熱情與活力」，這不只是對咖啡師的最高肯定與榮耀，也象徵台灣職人精神的傳承。民眾到McCafe享用咖啡時，不妨注意咖啡師的帽子，或許服務您的正是五星咖啡師。