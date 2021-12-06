遠雄文教公益基金會今（6）日表示，為推廣建築教育及培育優秀人才，今年首度與「2021金點概念設計獎」合作，聯名辦理年度特別獎「遠雄特別獎」，祭出20萬元高額獎金，獎勵泛建築領域應用的創新概念作品；12月4日舉辦頒獎典禮，由台灣設計師賴翰宇的「都市雨水膜系統」脫穎而出。

遠雄表示，12月4日的頒獎典禮，由基金會執行長楊舜欽頒獎，期望未來帶動更多建築相關領域人才實踐創意，並鼓勵大眾關注永續議題。

遠雄表示，金點概念設計獎每年匯聚世界各地的創新概念設計，是眾多新銳設計師或團隊亟欲一展身手的設計獎賽，也是發掘創意人才的重要平台。

今年，遠雄文教公益基金會首度與金點概念設計獎合作，辦理年度特別獎「遠雄特別獎」，徵件泛建築領域應用作品，鼓勵設計師為現居生活環境大膽提出創新解方，從室內家居、景觀規劃、空間／居住解決方案、智慧住宅到永續城市議題，不分類別皆可報名參加。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，淨零與氣候風險一直是遠雄長期關注的議題，希望透過環境友善的概念設計，讓建築成為城市永續的推手，「遠雄特別獎」希望鼓勵台灣建築、空間相關領域人才，並為新銳設計師日後實踐創意提供支持。

楊舜欽表示，「海綿城市」是近年世界各地建築界都相當重視的議題，「都市雨水膜系統」設計者能將議題深化，為都市水資源再利用的方式提出大膽構想，更符合基金會推動環境永續的概念，值得肯定。未來，也期望更多優秀人才提出創意發想，把夢想付諸行動，促進社會繁榮與經濟進步，打造永續未來。

此次由台灣設計師賴翰宇的「都市雨水膜系統」獲獎，其針對都市常見的雨水排放與逕流汙染問題，提出與建築整合的水循環系統設計，期望藉由建築立面的多種集水設施，增加雨水收集量，再經過濾與排水系統，將雨水轉換為乾淨水源貯存，供家戶或植栽灌溉使用，讓都市可以更加善用水資源，亦減少都市排水不易而導致逕流及汙染的困擾。

「都市雨水膜系統」不僅通過複審，獲得金點概念設計獎，更在決審階段以創新設計提案脫穎而出，獲得本次遠雄特別獎殊榮。