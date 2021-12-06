立法院司法法制委員會今天邀請法務部等相關單位，針對「司法不可雙標，行政必須中立─選舉、公投政治偵辦爭議」進行專案報告。不過民進黨團認為國民黨的召委葉毓蘭召開此會議是針對個案，違憲不應召開，雙方僵持不下，會議陷入停滯。

民進黨團總召柯建銘批評，這項專案報告，一看就是為中二選區最近檢調查賄，國民黨操作為「警察國家復辟」、「國家濫權」、「政治偵防」，公然為調查中個案在立法院施壓，要負責查賄的調查局局長、檢察總長、台高檢檢察長、台中檢署檢察長及無關的中選會主委來委員會報告。

國民黨團總召費鴻泰反批柯建銘，柯建銘自己於2013年9月25日，質詢當時的檢察總長黃世銘「自己的案子」，還質詢了20分鐘，這次的專案報告怎麼看也看不出來是個案，自己在那邊胡猜亂講，「你可以談個案，別人談都沒談就給人戴帽子，講渾話的人莫此為甚。」

葉毓蘭也澄清，他有跟司法委員會以及法務部相關單位說明，檢察長可以不用來，這樣子民進黨還好意思指控她是針對個案，說這個違憲，「民進黨太抬舉我了。」

葉毓蘭更拿近期民進黨立委高嘉瑜男友林秉樞的案件，反嗆民進黨，「這幾天我才知道網軍多麽昂貴，我猜你們在我身上花幾億，一天到晚開記者會侮辱我，我對得起母校，不像某些政治人物換位子換腦袋。」