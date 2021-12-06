MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)自今年下半年起行情再起，除新應用需求帶動外，年中馬來西亞的疫情造成當地IDM廠停工，無疑雪上加霜，儘管第三季末當地也陸續復工，但多以缺很大的車用首要供給，在其他領域的應用仍然相當緊張，2022年MOSFET成長也將繼續強勁，也看好會有四大領域的應用將發光發熱。

MOSFET是最常見的金屬氧化物半導體場效電晶體，隨著消費性電子產品的應用廣泛，加上車用市場將接續消費電子市場需求，成為MOSFET成長主要推動力，整體MOSFET市場規模將達100億美元。TrendForce就分析表示，從功率半導體元件市場來看，用於工業領域比重最高，包括電機控制、軌道交通、無線電力供給、能源控制、智慧電網等領域，占比長期大於三成，預計2021年將達35%、再來則是汽車應用占29%，將隨著新能源車/電動車發展讓車用、高壓MOSFET市場逐漸擴大。

2022年MOSFET市場持續火熱，規模將持續成長，TrendForce也歸納出四大應用領域消，包括消費電子用快充、通訊用5G基站、新能源車，以及工業用自動化設備或充電樁。

首先，消費電子用快充：由於5G智慧型手機傳輸速度較4G更快，射頻元件數量更多，不可避免將增加功耗、耗電速度。隨著使用者對充電效率要求逐步提升，品牌廠推出USB-PD快充功能，目前大多以Type-C線材做為快充的充電線材，為支援更高規格的傳輸電壓，需添加同步整流的MOSFET調整優化，增加MOSFET的用量。在材料方面，隨著GaN技術發展與普及，USB Type-C PD充電器市場日新月異，高功率密度、體積小的充電器漸成主流，發熱量低、體積小之GaN也就成為MOSFET在快充上發揮的最佳材料。

再者，通訊用5G基站：5G基站是5G網路的核心設備，5G基站採用Massive MIMO技術，需要32通道、64通道等多通道架構，在提高系統通道容量同時，導致5G基站的功耗、成本提升。5G基站功耗為4G的兩倍，而降低功耗需求，則增加對MOSFET的低耗損、高熱穩定性要求。此外，5G基站因頻段較4G更高，覆蓋範圍較窄，因此需使用的5G基站將大幅增加，總體基站數量需求是4G的2～3倍，提高了對MOSFET的需求。總體來說，5G基站使用的MOSFET達4G基站5～10倍，低、中、高壓MOSFET皆有。而5G網絡布建帶來資料中心、雲端服務規模提升，架設伺服器 亦帶動AC/DC Converter、DC/DC Converter 等電源管理模組需求，因此，通訊用MOSFET也成為需求之一。

第三，新能源車：新能源車前進需要更多MOSFET等功率半導體元件偕同運作，實現高低壓系統間的電流流動，讓各汽車電子零組件功能發揮作用。隨著汽車電子零組件增加，功率半導體元件乃至MOSFET的應用也不斷增加，原本一輛最基本汽車配備約90顆MOSFET，新能源車則可能需要200顆MOSFET，甚至高階新能源車的MOSFET用量可達到400顆，隨著新能源車功能的疊加，未來需求數量還可能往上提升。

最後，工業應用自動化、充電樁：工業領域為功率半導體元件應用最多的領域，大部分工業設備均需要使用MOSFET，且工業產業正朝自動化方向發展。與傳統Si MOSFET、IGBT產品相比，在工業領域使用SiC MOSFET可實現高耐壓性、高速開關與低導通電阻，並有助於降低功耗和系統小型化，是當前所有廠商發展重心。此外，充電樁屬工業領域，需通過工業認證。充電樁是新能源車要普及的關鍵，且充電時間越短、適應各種環境進行大功率充電，是充電樁統一的目標，而功率半導體元件是實現電能轉換的核心元件。

以MOSFET產業習性來說，下半年起因市場需求、疫情衝擊下，交貨週期明顯拉長，甚至一度達52周，而MOSFET產業一旦如法如訂單預期交貨，多是將訂單遞延，所以，訂單總量能是存在的，明年第一季不排除還會因消化今年第四季訂單，有利於淡季不淡。

台系MOSFET概念股有杰力(5299)、富鼎(8261)、大中(6435)，以及尼克森(3317)，另外，力士(4923)也預計在明年第一季掛牌上櫃，綜觀今年各家營收、獲利均有實力挑戰新高，且對於2022年也都表示樂觀，隨著應用面、產品面更廣泛，對於MOSFET需求也會相對提升，業界也喊話，「至少缺到明年上半年」，換言之，各家業者明年仍大有發揮空間。另外，值得注意的是，台系以MOSFET廠除固守原先的低、中壓市場外，因全球均看好車用或是商用市場，今年的車用晶片大缺後，未來2~3年市場可往出現報復性大反彈，各廠也紛紛有意朝向高壓領域提升，搶食大餅，長期更將有利於產品單價以及毛利率表現。