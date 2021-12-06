立委湯蕙禎今質詢時質疑，兩岸共同打擊犯罪及司法互助機制是否進入停擺期？並關切新店槍擊命案黃姓嫌犯逃往潛逃大陸一案目前動態。陸委會副主委邱垂正表示，目前依循過去既有機制作業中，更稱依照過往案例，雖對岸常「已讀不回」，但事後證明是「已讀不回，有處理」。他也稱，事涉雙方人民權益，相信對岸人民也不樂見大陸成為嫌犯天堂。

邱垂正今出席立法院第10屆第4會期內政委員會第20次全體委員會議審查「香港澳門關係條例第二十三條、第十三條條文修正草案」並備質詢。

湯蕙禎提出疑問兩岸共打機制是否進入停擺期，今年有無嫌犯被遣返回台？邱垂正表示，去年有一位朱雪璋。

對於新店槍擊命案黃姓嫌犯逃往潛逃大陸目前動態，邱垂正說，新店案目前還在作業中，目前循著過去既有的聯繫機制與對岸聯繫，更稱對岸常說「已讀不回」，但事後證明是「已讀不回，有處理」。而針對「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」的部分，邱垂正說，涉及雙方人民權益事項，相信對岸會某種程度上協處。

邱垂正說，共同犯罪是兩岸人民關注事件，若大陸成為嫌犯天堂、犯罪庇護所，兩岸人民都不會樂見。