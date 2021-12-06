年收入不到50萬元的科技業，如果有機會轉畜牧業，還可獲得一筆價值7000萬元的土地，該怎麼衡量？一名網友認真詢問，稱自己阿公在找接班人，且開出了不錯的繼承條件，讓他陷入兩難，想問其他網友該怎麼考量。

原PO透露，他在科技業發展，月薪不高約35K，換算下來一年約42萬。老家的阿公經營畜牧業，因年事已高準備從家族中找人接班，問他是否有意願時，直接開出「只要回去接，過戶7000萬土地」的條件。

「要回家還是繼續在科技業輪班」，原PO上匿名論壇《Dcard》發問，立刻引來網友討論，有人支持原PO返鄉，先不談土地，光是畜牧業，每月獲利一定超過3萬5，「畜牧業還有一個好處，不用整天面對人，養動物沒心機」、「快回去接！不然其他親戚先搶先贏」、「土地現在很值錢，把握機會」。

也有人提醒，表面上看起來利益可觀，但畢竟是不同領域，「畜牧業有它的辛苦，看你能不能忍受體力活及孤單，畢竟回鄉，會和原本的交友圈斷掉聯繫，生活環境、習慣也完全不一樣」。