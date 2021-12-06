網友手上有一張50元紫色紙鈔，詢問是否還有價值。（圖／取自爆系知識家）

從古至今，台灣發行過許多種不同的貨幣，但有許多鈔票或硬幣都已沒有再使用，有網友就翻出一張50元紙鈔詢問是否還有價值，意外釣出內行網友留言，提醒原Po要注意看紙鈔下方序號的第一個英文字，如果開頭字母是最舊的A版本代表最值錢，可以繼續留存或拿去社團競標，比直接兌換還要值錢。

該名網友在臉書社團《爆系知識家》貼出一張舊版50元的紙鈔照片，並詢問網友們，可以去銀行兌換成現在流通的新台幣嗎？只見紙鈔上面的中華民國字樣、幣值與發行的台灣銀行都從右至左書寫，與現行的紙鈔樣式有不小差別，話題引起網友們熱烈討論。

有內行人點出，50紙鈔下方的紅色英文字體是決定紙鈔價值高低的關鍵，右下方序號的開頭英文字母有A、B、C、D四種，A是版本最舊的數量最少，C版則是當時在市面上流通最多的，但D是最後一批，沒多久就改成硬幣，所以數量也不多，價值上就有差別。

網友紛紛留言表示，「小時候傻傻的，兩張A版換了兩百還很開心，被家人罵慘」、「要A的才稀奇，C的大家有」、「A的最值錢，可以拿去社團競標」、「不要拿去兌換，有收藏價值」、「有些錢幣收藏愛好者會收這種紙鈔，可以拿去競標，不同英文字價格也不同」、「好好留著，以後可能翻倍。」

事實上，原Po手上的50元紙鈔是第三套橫式新臺幣中的紙鈔，該款50元紙鈔於民國61年推出，一直使用到2002年才停用。根據公開資料顯示，50元紙鈔最終發行日為民國61年10月，並於民國70年起陸續回收，民國91年起停止流通。