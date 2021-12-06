民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，意外扯出林與綠營民代關係匪淺，且也與網軍有所聯繫。民進黨立院黨團副幹事長蔡易餘今日於記者會回應「多年前他也曾跟我裝熟，但我沒鳥他，後來他就不理我了。」

蔡易餘指出，林秉樞此人非常惡質、可惡，用惡劣的行徑對國會議員施暴，從高嘉瑜前男友馬文鈺對林秉樞的指控，就可以發現林秉樞擅長買空賣空，裝熟，用人脈滾人脈，攀龍附鳳。

蔡易餘表示，整件事都還在司法調查，而高嘉瑜也勇敢出面控告，希望司法能夠加速進行，給被害人公道，黨團也會給受委屈的高嘉瑜加油。

蔡易餘回應，有關來自公路總局IP去修改林秉樞的維基百科資訊，是否代表公路總局有網軍等等，這部分應該由公路總局自己出面說明。

蔡易餘說，從近來很多網路栽贓，都是用VPN(跳板)，從私人路由器(IP)，透過入侵他人IP，取得假冒IP網址，把自己藏在假的IP後面，現在市面上的WIFI分享器，儲存空間太短，可以研究未來的分享器，必須保留第3人登入IP，以便追蹤網軍。

蔡易餘表示，為了近來林秉樞的事情，也搜尋了自己過去有沒有跟林秉樞有關，赫然發現自己11年前打算參選台北市議員時，「那時候林秉樞也有跟我裝熟一下，不過我當時有點敷衍他，他就不鳥我了。」

蔡易餘認為，林秉樞應該不是針對民進黨內的某派系，或是新潮流，「他就是個到處裝熟的人，政界、商界、法律界都是他的麻吉，這個人真的很恐怖。」