行政院農業委員會農業試驗所研發馬鈴薯新品種「台農4號」，乾物重含量高且外型佳，兼具鮮食及加工需求，製作薯片時，口感紮實酥脆，不會褐化，加工品質優良，可以得到較目前主要栽培品種「克尼伯」增加10%的薯片產率；作為鮮食利用時，長時間燉煮薯塊，外觀維持完整不會軟爛糊化，口感鬆軟好吃，適用於各種料理烹煮方式。該品種常溫儲藏時，儲藏性佳，不容易發芽，加上加工或鮮食品質俱佳，具多方的優點，提供國人馬鈴薯消費新選擇。台農4號中大薯球比例均勻，兼具加工與鮮食特性，目前已申請品種權中

農試所指出，馬鈴薯為國際上重要的蔬菜項目，除鮮食外，尚有薯片、薯條等加工需求，用途多元廣泛。依109年進口資料顯示，臺灣每年進口約2.5萬噸鮮食用馬鈴薯、進口值約新台幣5.8億元，進口加工用馬鈴薯約10萬公噸、進口值超過50億元。

近年國內馬鈴薯栽培面積約2600公頃，產量為5.3萬公噸，國產馬鈴薯一年一收，產量尚不敷全年需求。目前鮮食品種以「克尼伯」為主，外觀形狀佳，但澱粉含量低，薯片產率較低；加工品種主要為「大西洋」，非常適合薯片加工，但燉煮容易糊化，不適合鮮食。為培育兼具加工與鮮食用之品種，農業試驗所嘉義分所自102年起，以加工特性優良的品種大西洋作為親本，與高產、鮮食特性優良的品系雜交，經多年培育，選獲兼具加工與鮮食特性之馬鈴薯新品種台農4號。

農試所說明，馬鈴薯台農4號種植到採收期約為110天，薯形為短卵形，芽眼淺，外皮淺黃色，薯肉為乳白色，外觀佳，薯球大小均勻，中大薯比例可達70％以上，商品利用價值高。台農4號薯球乾物含量達22％以上，尤其製作薯片時，產出率較克尼伯品種高出約10％，對於薯片加工業者能節省原料費用支出，農民也能契作供應，穩定收益。

農試所進一步說明，台農4號薯球還原醣含量低，加工油炸後不會褐化，製成的薯片口感酥脆紮實，香味十足，且薯球儲藏性好，在常溫儲藏條件下，發芽時間較克尼伯品種約晚2周，可有效減少因發芽而丟棄浪費之食材。另外，經感官品評試驗，使用台農4號製作咖哩及燉肉等家常馬鈴薯料理，薯塊鬆軟口感佳，多次回鍋燉煮也不易軟爛糊化，馬鈴薯風味特別濃郁，非常適合各種烹調料理方式。

農試所表示，近年臺灣精緻飲食文化抬頭，追求的不只是料理精緻化，更多是食材在地化與食材原味風。馬鈴薯台農4號係農業試驗所多年研發，富含濃郁馬鈴薯風味，媲美知名進口白玉馬鈴薯與日本男爵馬鈴薯的口感及品質，兼具鮮食與加工的優點。該所鄭重推薦台農4號給追求好食材的消費者，與重視馬鈴薯品質的農民，期待該新品種成為臺灣馬鈴薯產業之新亮點，共同提升國產馬鈴薯品質與飲食新風味。