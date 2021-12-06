電腦斷層檢查發現62歲婦人右額葉有一個約6公分大小的腫瘤（左），透過電腦斷層導般並進行手術，術後立即檢查確定精準移出腦瘤（右）。（台中長安醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中一名62歲婦人近兩個月經常忘東忘西，偶爾伴隨會頭暈跟頭痛，某日早晨在家中昏倒，送至醫院急診，經安排核磁共振檢查發現腦部右額葉有一個約6公分大小的腫瘤，隨後透過電腦斷層導航系統進行手術精準移除腦瘤，一個禮拜後就出院，目前預後良好；醫師提醒：頻繁頭痛、頭暈，或癲癇發作，可能是因為腫瘤引起的，宜速至神經外科就醫。

台中長安醫院神經外科主任朱彥澤指出，這名女士，在學校從事文書工作，原本記憶力不錯，都能記住精細的事物，但在昏倒前一、二個月容易忘東忘西，偶爾會頭暈跟頭痛，這次發作昏倒，判斷為癲癇發作。

朱彥澤指出，病患這些症狀就是因腦瘤造成的癲癇發作，癲癇發作有分大發作和小發作，大發作像常見的全身抽蓄 ; 而有些失神性的癲癇，例如突然間有幾秒鐘的停頓或記憶喪失等，這些就屬於小發作症狀，臨床很容易受到忽視。

朱彥澤說，這類腫瘤最標準的治療就是手術切除，病人的預後才能跟這疾病說再見，該患者因腫瘤相當大，也造成周邊腦組織水腫，透過全新引進的移動式電腦斷層導航輔助系統進行摘除手術，除可精準移除腦瘤，也可以立即、不移動就進行電腦斷層檢查手術部位有沒有出現腦出血的現象，和腫瘤有沒有切除乾淨，大幅增加手術安全性。

周女士在術後一周出院，事後回院追蹤，她也表示，術後有變的更清醒，記性也全都恢復了。朱彥澤呼籲，如頭痛、頭暈頻率增加，或出現癲癇發作，有可能是因為腫瘤引起的，建議盡快至神經外科就醫。若檢查出來後確實有腫瘤也不用擔心，在儀器幫助之下，都可以達到很高的腫瘤清除效果，恢復健康的人生。