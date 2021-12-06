本土疫情降溫，中央1922疫苗接種預約系統預約率相當低，北市低到剩2成，副市長蔡炳坤6日表示，市府將透過1922、醫院、社區機動接種隊等3層級，提升第1、2劑接種比例，此外，高中生也準備接種第2劑，若有遇到學測問題，可暫緩以後再補接種。

北市府因應Omicron今早舉行防疫記者會，蔡炳坤指出，經查北市還有37.5萬人未接種第1劑，目前接種第1到2劑間隔，AZ還是8周，莫德納、BNT或高端都是4周就可接種第2劑，但中央預約系統看起來效果不好，預約率相當低，第15期已經低到剩2成。

蔡炳坤表示，不敢完全期待預約系統，因此北市醫院都有開設疫苗接種，另有14家醫院、地點可現場掛號接種，也就是隨到隨打，還有一些社區裡長者可能要到醫院較困難，責成民政系統採取更親近方式，配合里長揪團，滿20人就派出機動接種隊到場接種，所以除了1922預約系統外、醫院預約及隨到隨打、社區機動接種隊，透過3個層級能把1、2劑接種比例提升。

他說，現在接種第3劑主要是1、2、3類人員，醫事人員就各大醫院自行接種，2、3類以造冊為主，有一些民眾要因公要出國，這波也可以施打，或一些高風險工作人員，有意願並經醫師評估後也能接種，但就是要接種間隔滿5個月。

蔡炳坤提醒，北市特別開設18家第3劑預約門診，有日間也有夜間滿足所有民眾，第3劑需要造冊包括警消人員、里長、里幹事、鄰長、清潔隊、社工、防疫旅館人員及防疫計程車司機，人數多就安排到花博。

此外，高中生第2劑BNT已讓醫院和學校媒合，第1劑怎麼打，第2劑就怎麼打，由原本醫療院所進到學校，自12月16日開打至月底，BNT第2劑副作用會大一點，這次接種高中生若有遇到學測問題，有需要考試可後補接種。